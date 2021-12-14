Назван товарооборот Турции с Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,5 миллиарда долларов. Товарооборот между Турцией и Грузией вырос на 20 процентов - до 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр торговли Турции Мехмет Муш на азербаджано-турецко-грузинском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Турция, Азербайджан и Грузия расположены на пересечении мировых логистических маршрутов.

Поэтому необходимо укреплять трехстороннее сотрудничество, максимально использовать потенциал наших стран. Нужно обеспечить экономическое развитие, устранить преграды на пути торговли, отметил министр.

"Турция готова предпринять все необходимые шаги для вывода торговых отношений с Азербайджаном и Грузией на самый высокий уровень", - сказал Муш.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)