Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил крупный кредит на реализацию ж/д проекта в Турции

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил кредит в размере 300 миллионов евро для реализации железнодорожного проекта в Турции.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк, средства кредита будут направлены на строительство двухпутной скоростной железнодорожной линии Испартакуле-Черкезкой, являющейся частью транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Кроме того, кредит направлен на укрепление экономических, торговых и транспортных связей между странами региона Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии, повышение безопасности маршрута, пропускной способности и скорости железнодорожного транспорта.

"В рамках проекта планируется строительство новой двухпутной скоростной железнодорожной линии между станциями Испартакуле и Черкезкой. Реализация этих инициатив за счет сокращения использования стандартного топлива будет способствовать сокращению вредных выбросов", - говорится в сообщении банка.

Отметим, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Турция тесно сотрудничают с 2018 года в реализации ряда проектов. На сегодняшний день банк одобрил кредиты на более 3,1 миллиарда долларов на реализацию 14 проектов в различных секторах турецкой экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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