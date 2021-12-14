ЗАО AzerGold о мерах по устранению зависимости от госбюджета

БАКУ /Trend/ - Для устранения зависимости от государственного бюджета в 2020 году ЗАО AzerGold ввела в обращение облигации.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов на мероприятии "Текущие проблемы, реформы и перспективы развития горнодобывающей отрасли" в Баку.

"Так, в прошлом году мы выпустили облигации на сумму в 20 миллионов долларов, чтобы предоставить средства, необходимые для реализации горнодобывающих проектов, через корпоративный финансовый инструмент", - отметил председатель.

По его словам, ценные бумаги были успешно выпущены, что создает благоприятные инвестиционные возможности для населения и ускоряет реализацию проектов за счет альтернативных источников финансирования.

"В результате AzerGold стала первой государственной компанией в ненефтяном секторе, выпустившей облигации", - добавил Ибрагимов.

Отметим, что ЗАО AzerGold создано по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Компания осуществляет работы по исследованию и разработке залежей драгоценных и цветных металлов в стране, а также занимается добычей, переработкой и торговлей благородными металлами.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)