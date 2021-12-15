Азербайджан и Норвегия обсудили развитие сотрудничества в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Норвегия обсудили развитие сотрудничества в ряде сфер.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"Азербайджан и Норвегия обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и цифровой экономики, привлечение норвежских компаний к работам по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета, в январе-октябре 2021 года Азербайджан экспортировал в Норвегию продукцию на сумму 775,450 тысячи долларов США, а импорт из этой страны за отчетный период составил более 69,006 миллиона долларов США.

Официальный курс на 15 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Назрин Исрафилова)