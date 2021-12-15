В 2021 году в Азербайджане выдано более 5 тысяч ипотечных кредитов

БАКУ / Trend / - В течение текущего года за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда более 5 тыс. гражданам Азербайджана выданы ипотечные кредиты в размере 338,1 млн манатов, что является самым высоким показателем с 2006 года (начала деятельности Фонда), сообщает Trend со ссылкой на Фонд,

"По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выданных кредитов увеличилось на 42,3 процента. До конца года ожидается незначительное увеличение этого показателя. Общая сумма ипотечных кредитов, выданных за счет Фонда, составляет 1 миллиард 978 миллионов манатов. Число семей, улучшивших свое жилищное положение за счет этих кредитов, составляет более 36 тысяч. 1334,6 млн манатов выданных кредитов приходится на долю обычных ипотечных кредитов, а 643,9 млн - льготных ипотечных кредитов. В настоящее время осуществляется выдача ипотечных кредитов в рамках выделенных лимитов, и в следующем году этот процесс будет продолжен", - отмечается в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)