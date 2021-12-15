В Азербайджане оцифрованы данные советского времени по месторождениям руд цветных металлов - ЗАО AzerGold

БАКУ /Trend/ - В рамках обновления архивной информации по месторождениям руд цветных металлов в Азербайджане, проводимого ЗАО AzerGold с 2018 года совместно с министерством экологии и природных ресурсов, были оцифрованы данные, собранные в советское время в ходе геологоразведочных работ.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов на мероприятии "Текущие проблемы, реформы и перспективы развития горнодобывающей отрасли" в Баку.

Ибрагимов отметил, что для каждого месторождения создана база данных в соответствии с международными стандартами.

"Оцифровка геологических данных повысит привлекательность цветной металлургии в Азербайджане для иностранных инвесторов", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что ЗАО AzerGold создано по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Компания осуществляет работы по исследованию и разработке залежей драгоценных и цветных металлов в стране, а также занимается добычей, переработкой и торговлей благородными металлами.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)