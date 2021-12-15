Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном - министр энергетики

БАКУ / Trend / - Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном.

Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на онлайн-встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщает в среду Trend.

Мехрабиан отметил, что Иран придает важное значение развитию отношений между Тегераном и Баку.

Он заявил, что совместная техническая комиссия двух стран может усилить сотрудничество по совершенствованию двух гидроузлов (Худаферин и Девичья башня).

"После установки электрических турбин будет производиться энергия, которая станет источником дохода для обеих стран", - сказал Мехрабиан.

Иранский министр отметил, что подключение иранской электросети к российской посредством Азербайджана имеет важное значение для укрепления трехсторонних отношений.

Отметим, что на азербайджано-иранской границе на реке Араз вместимость гидроузлов Девичья башня и Худафарин составляет более 1,6 миллиарда кубометров. Общая мощность ГЭС составит 280 МВт. Эти гидроузлы и гидроэлектростанции создадут возможности для совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)