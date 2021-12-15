Ассоциация пчеловодов Азербайджана планирует провести Международную конференцию

БАКУ/Trend/ - Ассоциация пчеловодов Азербайджана 22-23 января 2022 года планирует провести Международную конференцию.

Об этом сказал в интервью Trend председатель Ассоциации Бадраддин Хасратов.

"В 2022 году мы планируем провести несколько мероприятий, связанных с пчеловодством - медовые праздники, фестивали и ярмарки. Наша самая большая цель к 2022 году - добиться экспорта меда, потому что произведено большое количество меда. На данный момент с большинством стран ведутся переговоры о расширении географии экспорта. Среди этих стран Америка, Япония, Южная Корея, арабские и европейские страны. Образцы меда уже отправлены в Америку и Южную Корею", - сказал Хасратов.

Отметим, что в конференции примут участие пчеловоды из разных стран и поделятся опытом с местными пчеловодами. В мероприятии также будут участвовать представители соответствующих государственных органов, общественных объединений и бизнесмены. На конференции будут обсуждаться вопросы по предотвращению болезней пчел, повышению урожая в пчеловодстве, поставке продукции пчеловодов на местные и зарубежные рынки.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)