Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9185 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9185 1 австралийский доллар AUD 1,2169 1 аргентинский песо ARS 0,0167 1 белорусский рубль BYN 0,6722 1 бразильский реал BRL 0,2990 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1061 100 южнокорейских вон KRW 0,1435 1 чешская крона CZK 0,0759 100 чилийских песо CLP 0,1996 1 китайский юань CNY 0,2670 1 датская крона DKK 0,2580 1 грузинский лари GEL 0,5496 1 гонконгский доллар HKD 0,2178 1 индийская рупия INR 0,0223 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2531 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1870 1 швейцарский франк CHF 1,8375 1 израильский шекель ILS 0,5447 1 канадский доллар CAD 1,3233 1 кувейтский динар KWD 5,6093 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4018 1 мексиканский песо MXN 0,0807 1 молдавский лей MDL 0,0959 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1884 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4151 1 российский рубль RUB 0,0231 1 сингапурский доллар SGD 1,2441 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3741 1 турецкая лира TRY 0,1148 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1508 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0625 100 японских йен JPY 1,4895 1 новозеландский доллар NZD 1,1501

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)