Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 декабря понизилась на 0,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 75,05 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,43 доллара и составила 74,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,6 доллара - до 70,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 декабря снизилась на 0,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 72,83 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 декабря составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)