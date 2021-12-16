Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap

БАКУ / Trend / - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap. Таким образом, число субъектов МСБ, получивших сертификат Startap, достигло 27, передает Trend.

Сертификат Startap предоставлен для онлайн-платформы самообучения и образования ООО "Safavy" (www.safavy.org) и онлайн-платформы управления бизнесом ООО "Fogito" (www.fogito.com).

Субъекты предпринимательства, получившие сертификат, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на три года.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в МСБ для получения сертификата Startap. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по следующей ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)