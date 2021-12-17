Турецкий Demiroren Holding откроет фармацевтический завод в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Турецкий Demiroren Holding вновь вложит инвестиции в Азербайджан.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на этот раз холдинг откроет в нашей стране фармацевтический завод, и договоренность по этому вопросу уже достигнута.

Соответствующее соглашение подписано при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, председателя правления Demiroren Holding Йылдырыма Демирорена и посла Турции в Баку Джахида Багчи.

Как отметил Джаббаров, таким образом будет положено важное начало местному производству на фармацевтическом рынке.

Глава Demiroren Holding сообщил, что инвестирование будет осуществлено в два этапа. Первый этап, по его словам, планируется завершить в течение трех лет. "Затем мы приступим ко второму этапу. Холдинг создаст 500 рабочих мест", - сказал Демирорен.

Посол Турции в Азербайджане также подчеркнул важность инвестиций. Он отметил, что Азербайджан и Турция сотрудничают во всех сферах.

По словам Багчи, до настоящего времени в экономических связях Турции превалировал строительный сектор, но теперь инвестиции также вкладываются в здравоохранение, туризм, промышленность и медицину.

Отмечается, что окончательное соглашение по проекту строительства фармацевтического завода планируется подписать в течение трех месяцев. Фундамент предприятия будет заложен в ближайшие месяцы.

(Автор: Чингиз Сафарли)