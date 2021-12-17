Сотрудники SOCAR расчистили около 2,5 тыс. га нефтезагрязненных территорий

БАКУ /Trend/ - С октября 2006 года по 20 октября 2021 года сотрудниками Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR было расчищено и восстановлено 2,436 тысячи гектар из 4,040 тысячи гектар горнодобывающих территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Гостнефтекомпанию.

Как отмечается, на сегодняшний день сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR посадили более одного миллиона деревьев.

Отметим, что деятельность SOCAR состоит из разведки нефтяных месторождений на море и на суше, подготовки, использования, транспортировки нефти, газа, конденсата и полученных от них продуктов, переработки, продажи, стабильного спроса потребителей на соответствующие энергоносители и устойчивой оплаты, от проведения других работ и услуг и получении дохода. В структуру компании включены производственные объединения с правом предприятия, тресты и управления с правом предприятия, индивидуальные структурные единицы с правом управлений.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)