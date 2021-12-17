В Азербайджане в 2022 г. ожидается значительный профицит платежного баланса - ЦБА (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2022 году ожидается значительный профицит платежного баланса, передает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, хотя внешний фон в целом благоприятен с точки зрения стимулирования платежного баланса и совокупного спроса, риски, связанные с его перспективами, остаются актуальными.

"Профицит платежного баланса Азербайджана создает условия для роста стратегических валютных резервов. За 11 месяцев 2021 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,4 процента, или 2,2 миллиарда долларов - до 53 миллиардов долларов. Резервы ЦБ выросли на 10,2 процента - до семи миллиардов долларов. Если текущие тенденции сохранятся, то в 2022 году ожидается значительный профицит платежного баланса", - говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБА отмечает, что спрос на валютных аукционах, проводимых регулятором после последнего заседания, увеличился, в целом баланс на валютном рынке сохранился, а обменный курс национальной валюты в течение года продемонстрировал стабильность.