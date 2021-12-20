Госмиграционная служба Азербайджана объявила тендер

Экономика 20 декабря 2021 10:20 (UTC+04:00)
Госмиграционная служба Азербайджана объявила тендер
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы
Казахстанская компания закупит трансформаторы
Казахстанская компания закупит трансформаторы
Министр здравоохранения Казахстана освобожден от должности
Министр здравоохранения Казахстана освобожден от должности
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья Политика 10:43
В Азербайджане повышен размер пособия для женщин, имеющих более пяти детей Политика 10:35
В ВС Азербайджана проходят экзамены по присвоению классной квалификации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:33
В Азербайджане повышен размер социальных пособий - Указ Политика 10:30
Госмиграционная служба Азербайджана объявила тендер Экономика 10:20
Генпрокуратура Азербайджана сегодня назовет причины крушения вертолета Госпогранслужбы Общество 10:17
Азербайджанские депутаты обсудят сегодня более 30 вопросов Политика 10:11
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 10:01
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:00
Казахстанская компания закупит трансформаторы Тендеры 09:59
Студенты Бакинской высшей школы нефти выиграли конкурс стартапов (ФОТО) Общество 09:57
Порты Турции перевалили около 2 млн автомобилей Турция 09:56
Денежные переводы из Грузии в Азербайджан за год выросли на четверть Грузия 09:56
В январе-ноябре порты Турции перевалили более 350 млн тонн грузов Турция 09:51
Порты Турции приняли более 4 тыс. судов Турция 09:45
В Турции с начала года зарегистрировано свыше 200 компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 декабря Финансы 09:43
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:27
Нефть дешевеет более чем на 2% Энергетика 09:24
Сегодня Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров – Игорь Коротченко Политика 09:00
Маск заплатит более $11 млрд налогов США 08:53
Британский министр финансов выступил против новых ограничений из-за COVID-19 на Рождество Европа 08:41
В Японии проходит набор астронавтов для программы освоения Луны Другие страны 08:29
Латвия может стать воротами для азербайджанского экспорта на рынки ЕС – госсекретарь МИД (Интервью) Экономика 08:15
Найден препарат против тяжелой формы COVID-19 В мире 08:05
10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии Другие страны 07:41
Министр здравоохранения Казахстана освобожден от должности Казахстан 07:16
Диетологи рассказали о пользе брокколи В мире 07:01
Экономическая политика Китая наносила США ущерб в $500 млрд в год - Трамп США 06:37
ВВП Франции вырастет на 6,7% к концу года - глава ЦБ Европа 06:15
Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и авто В мире 05:50
Диетолог назвала идеальный состав для новогодних салатов В мире 05:29
Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета США 05:05
67 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками Другие страны 04:44
В США создают новую подлодку США 04:26
Россия ограничила поставки фруктов и овощей из ряда стран Россия 04:01
В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон" Другие страны 03:42
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 169 Другие страны 03:15
Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья В мире 02:41
Обнаружен редкий коричневый карлик в 70 раз массивнее Юпитера В мире 02:19
С начала года в России было предотвращено 32 теракта - Путин Россия 02:02
23 человека пострадали при обрыве подвесного моста в Мексики Другие страны 01:36
Премьер Израиля заявил о начале пятой волны коронавируса Израиль 01:10
США приветствуют передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих Политика 00:40
Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС Европа 00:28
Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси Грузия 00:11
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган Турция 00:05
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос Узбекистан 00:03
Акция против COVID-ограничений в Брюсселе закончилась слезоточивым газом Европа 19 декабря 23:54
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче чемпионата Англии Спорт 19 декабря 23:31
В ЮАР сокращается число заболевших COVID-19 Другие страны 19 декабря 23:16
Энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане - Вучич Энергетика 19 декабря 22:57
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 19 декабря 22:51
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Китая Другие страны 19 декабря 22:48
Вышла в эфир итоговая программа 2021 г. из цикла “Формула власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 19 декабря 22:27
По приглашению АМИ Trend в Баку совместно с МИА «Казинформ» обсуждена стратегия сотрудничества в рамках проектов Turkic.World и Eastweststream.com Политика 19 декабря 22:23
Главный инфекционист США предсказал тяжелую зиму из-за "омикрона" США 19 декабря 22:05
В Хырдалане произошел пожар в жилом здании, 10 человек эвакуированы Происшествия 19 декабря 21:51
Экс-главу Генштаба Грузии задержали в Германии Грузия 19 декабря 21:33
Макрон приветствовал передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих Политика 19 декабря 21:20
Два грузовых поезда столкнулись в Узбекистане Узбекистан 19 декабря 21:11
Грузия за год увеличила добычу угля почти на 70% Грузия 19 декабря 21:00
Восемь человек погибли в ДТП в Нигерии Другие страны 19 декабря 20:55
Узбекистан и Афганистан обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений Узбекистан 19 декабря 20:16
В Иране за сутки от коронавируса скончались 50 человек Иран 19 декабря 20:13
Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле Грузия 19 декабря 20:11
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии Европа 19 декабря 19:44
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 19 декабря 19:19
Состоялась церемония выпуска азербайджанских военных моряков (ФОТО) Общество 19 декабря 19:13
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19 декабря 18:43
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 382 человека Общество 19 декабря 18:37
В Азербайджане прошли пробные экзамены по приему в вузы Общество 19 декабря 18:14
Два человека погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана Другие страны 19 декабря 18:02
Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Индии Туркменистан 19 декабря 17:51
В Индии подчеркнута значимость инициативы президента Туркменистана "Диалог - гарантия мира" Туркменистан 19 декабря 17:48
Следующую встречу в формате "3+3" планируется провести в Турции - Чавушоглу Политика 19 декабря 17:33
Проект музеев Победы и Оккупации в Физули будет разработан итальянской компанией (ФОТО) Политика 19 декабря 17:17
Космография Лейлы Азимбековой "Отличная от других" – живописные картины врача, исцеляющие душу (ФОТО) Культура 19 декабря 16:42
Азербайджан и Япония обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества Экономика 19 декабря 16:33
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 108 Другие страны 19 декабря 16:11
В Иране обнаружили омикрон-штамм коронавируса Иран 19 декабря 15:57
ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане - Джейхун Байрамов Политика 19 декабря 15:52
Омбудсмен Азербайджана осуществляет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в Физули (ФОТО) Политика 19 декабря 15:17
Трудовая миграция из Турции в Туркменистан многократно возросла Турция 19 декабря 15:00
В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания Казахстан 19 декабря 14:38
Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в ДТП Политика 19 декабря 14:21
Тürksat 5B - самый мощный телекоммуникационный спутник Турции - Эрдоган Турция 19 декабря 13:55
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане Общество 19 декабря 13:48
В Париже прошел концерт, посвященный 880-летию азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19 декабря 13:37
Министры иностранных дел Азербайджана и Турции обсудили итоги встречи в формате "3+3" Политика 19 декабря 13:21
В России зафиксировали 1 023 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 19 декабря 13:20
Будет активирован новый коридор между Ираном, Азербайджаном и Грузией - посол Экономика 19 декабря 12:54
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС Политика 19 декабря 12:47
Азербайджанские артисты выступили в Беларуси на концерте примы Мариинского театра (ФОТО) Культура 19 декабря 12:21
Объем заключенных сделок на узбекской бирже за год вырос более чем на 60% Узбекистан 19 декабря 12:00
В Грузии выявлено 2195 новых случаев коронавируса, выздоровели 4319 пациентов Грузия 19 декабря 11:21
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19 декабря 11:14
Сегодня в Азербайджане пройдут пробные экзамены по приему в вузы Общество 19 декабря 10:34
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих Политика 19 декабря 10:06
Товарооборот сферы предпринимательства в Грузии вырос почти на 40% Грузия 19 декабря 10:06
Все новости