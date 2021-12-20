Повышение размеров пособий и стипендий коснется 732 тысяч человек - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повышение размеров пособий и стипендий в рамках указов и распоряжений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанных 20 декабря 2021 года, коснется 732 тысяч человек, в том числе 132 тысяч докторантов и студентов. На эти цели дополнительно выделены 200 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«Повышение размеров пособий и стипендий коснется лиц с инвалидностью, а также тех, кто ухаживает за лицами с I группой инвалидности; детей с ограниченными возможностями здоровья и ухаживающих за ними лиц; получающих пособие по возрасту, за потерю кормильца; детей лиц, находящихся на срочной военной службе; опекунов детей; женщин, имеющих более пяти детей; малообеспеченных семей, имеющих ребенка до одного года (получающих адресную социальную помощь); лиц, усыновивших детей; неработающих докторов наук и философии, являющихся пенсионерами; лиц, имеющих почетные звания «заслуженный» и «народный»; докторантов и студентов.

Также повышаются размеры единовременного пособия за рождение ребенка и единовременного пособия на погребение», - говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)