Турецкие предприниматели поддерживают финансовую политику Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Самое большое объединение бизнесменов Турции - Ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD) поддерживает финансовую политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на странице MÜSİAD в Twitter.

В публикации сообщается, что нынешняя экономика нуждается как минимум в социальных инвестициях, а социальные инвестиции должны опираться на доверие.

"К сожалению, в последние дни безо всяких макроэкономических обоснований искусственно подрывается доверие к турецкой экономике. MÜSİAD не против реальных экономических показателей, а против среды, построенной на стереотипах. За три квартала последнего года турецкая экономика выросла на 11,7 процента, за последние 12 месяцев экспорт страны превысил 220 млрд долларов. И раньше, и сейчас турецкая экономика борется с манипуляциями как внутренних, так и внешних сил. Мы верим, что экономика Турции, которая за последние 20 лет противостоит условиям рынка и смогла вырасти в среднем на 5,3% в год, справится со всеми временными трудностями. Еще раз выражаем поддержку решениям, выдвигаемым под лидерством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также шагам, связанным с понижением учетной ставки", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)