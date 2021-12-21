Белорусское предприятие намерено расширить сотрудничество с Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - Белорусский стеклозавод - ОАО "Неман" намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на БелТА.
Делегация во главе с директором предприятия Юрием Кисляком 17-19 декабря посетила Азербайджан. В ходе визита состоялись ее переговоры с дилером стеклозавода в Азербайджане. Также члены белорусской делегации посетили объекты сбытовой сети и изучили имеющийся ассортимент.
Кроме того, стороны подвели предварительные итоги сотрудничества в 2021 году и обсудили перспективы взаимодействия на следующий год.
Визит делегации состоялся при содействии посольства Беларуси в Азербайджане.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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