Белорусское предприятие намерено расширить сотрудничество с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Белорусский стеклозавод - ОАО "Неман" намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на БелТА.

Делегация во главе с директором предприятия Юрием Кисляком 17-19 декабря посетила Азербайджан. В ходе визита состоялись ее переговоры с дилером стеклозавода в Азербайджане. Также члены белорусской делегации посетили объекты сбытовой сети и изучили имеющийся ассортимент.

Кроме того, стороны подвели предварительные итоги сотрудничества в 2021 году и обсудили перспективы взаимодействия на следующий год.

Визит делегации состоялся при содействии посольства Беларуси в Азербайджане.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)