Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ и космоса

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов и директор Государственного агентства связи при министерстве цифрового развития Кыргызстана Талант Каликов обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сферах ИКТ и космоса.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское министерство, Каликов находится с визитом в Азербайджане для участия в первой деловой встрече представителей космических агентств и организаций тюркоязычных стран.

В ходе встречи по предложению кыргызской стороны гости были подробно проинформированы о механизме работы системы регистрации мобильных устройств IMEI в Азербайджане. Также было отмечено наличие возможности обмена опытом в этой сфере.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)