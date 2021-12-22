Наше сотрудничество с Азербайджаном, который вкладывает инвестиции в сферу возобновляемой энергии, будет продолжаться - Халук Калйонджу

БАКУ /Trend / - Наше сотрудничество с Азербайджаном, который вкладывает инвестиции в сферу возобновляемой энергии, будет продолжаться.

Об этом сказал в среду глава Совета энергетики Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Халук Калйонджу на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что отношения с Азербайджаном будут продолжены и в экономической сфере.

"Мы благодарны Азербайджану за организацию этого Форума, который будет проходить каждый год и принесет пользу частному сектору", - добавил он.

Отметим, что 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)