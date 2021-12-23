Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд – Али Асадов
БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Азербайджана превысили 53 миллиарда долларов.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете "Азербайджан".
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