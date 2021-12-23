Подписан закон об утверждении Письма изменений в кредитное соглашение между Азербайджаном и Японией

БАКУ / Trend / - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Письма изменений в кредитное соглашение № AZB-P4" от 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии.

Согласно закону, утверждается "Письмо изменений в кредитное соглашение под номером AZB-P4" от 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии, который был подписан 6 июля и 12 ноября 2021 года.