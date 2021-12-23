В Азербайджане размер прожиточного минимума для трудоспособного населения утвержден в размере 220 манатов

БАКУ / Trend / - 23 декабря Президент Ильхам Алиев подписал закон "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год".

Согласно закону, размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения устанавливается в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, для пенсионеров - 176 манатов, для детей - 193 маната.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.