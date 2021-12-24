В Карабахе завершается создание первого «умного села» - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - В Карабахе завершается создание первого «умного села».

Об этом на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа» сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что создание в регионе промышленного парка «Аразская долина» и Агдамского промышленного парка окажет существенное влияние на развитие сельского хозяйства.

«С освобождением от оккупации земель перед нами стоит задача по использованию их агарного потенциала. Работа по созиданию на освобожденных территориях проводится на основе концепций «умное село» и «умный город», внедряются наиболее актуальные аграрные инновации. На расчищенных от мин территориях проведены осенний и озимый посевы», - сказал Керимов.

Он добавил, что совместно с соответствующими структурами проводится работа по созданию на этих территориях зон, свободных от заболеваний животных

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)