В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры.

Об этом на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа» сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

«В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила свои территории, находившиеся под оккупацией на протяжении почти 30 лет. Эта победа отражает региональную безопасность, новые возможности, перспективы развития отдельных стран и региона в целом. На территориях, которые около 30 лет находились под оккупацией, были совершены беспрецедентные разрушения и этнические чистки, нанесен серьезный ущерб экологии и природным ресурсам. То же самое можно сказать и об уровне минирования этих территорий и числе неразорвавшихся боеприпасов на них, что также не имеет аналогов в мировой истории», - подчеркнул Эмин Гусейнов.

Спецпредставитель Президента Азербайджана отметил, что в настоящее время в Карабахе реализуются крупные инновационные проекты, к которым проявляют интерес многие страны.

«24 ноября 2020 года был создан соответствующий орган для проведения и регулирования работ в Карабахе. Они ведутся в 11 направлениях. Объем проводимых работ будет зависеть от количества переселяемого сюда населения. Природные ресурсы Агдамского района оцениваются в 3,5 млрд манатов. Здесь есть большие территории для ведения деятельности фермерскими и аграрными хозяйствами», - сказал Эмин Гусейнов.

По его словам, основной ведущей силой развития будут Агдамский промышленный парк и экономическая зона «Аразская долина».

Спецпредставитель Президента Азербайджана добавил, что в то же время продолжается работа по восстановлению ряда объектов.

«В их числе школы, медучреждения и другие социальные объекты. В Агдаме будут созданы промышленные парки и промышленные зоны, в Кяльбаджаре – логистические центры», - сказал Эмин Гусейнов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова)