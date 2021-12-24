Работы, начатые на освобожденных территориях Азербайджана, будут продолжены и в следующем году - Эмин Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Работы, начатые за последний год на освобожденных территориях Азербайджана, будут продолжены и в следующем году согласно графику.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

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