Российский Газпромбанк спрогнозировал ВВП Азербайджана на 2022 год
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Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части в Гадруте (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана рассказал о планах на 2022 год
Для детей семей шехидов и гази Карабахской войны представили концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Свое 50-летие я отмечал в Карабахе - Агджабеди, а свое 60-летие - в Карабахе - на этот раз в Шуше
Президент Ильхам Алиев: Хочу выразить признательность азербайджанскому народу как за поздравления, так и за оказанную мне поддержку (ВИДЕО)
Перечень ввозимого в Азербайджан оборудования, освобожденного от налогообложения, может быть расширен
Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором - Эмин Гусейнов
Президент Ильхам Алиев: Теперь каждый, кто приезжает на освобожденные территории, становится свидетелем армянского вандализма
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализованы проекты, поразившие весь мир - Эмин Гусейнов
Работы, начатые на освобожденных территориях Азербайджана, будут продолжены и в следующем году - Эмин Гусейнов
На сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья о роли Президента Ильхама Алиева в Победе во Второй Карабахской войне
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю азербайджанской армии, азербайджанского народа
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут (ФОТО)