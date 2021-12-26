В Азербайджане динамика депозитов в нацвалюте остается положительной - Газпромбанк

Экономика 26 декабря 2021 08:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане динамика депозитов в нацвалюте остается положительной - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане динамика депозитов в национальной валюте остается положительной.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в ноябре депозиты в азербайджанских банках в национальной валюте выросли на 3,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 29 процентов - с начала года.

"Мы рассматриваем этот сигнал как позитивный для еврооблигаций Азербайджана, поскольку отсутствие тенденции к росту долларизации является важным фактором поддержки суверенных рейтингов данного эмитента. Учитывая сохранение осторожного тона пресс-релиза Центрального банка Азербайджана, мы не исключаем повторного повышения ставки в январе 2022 года на 25–50 базисных пунктов, после чего азербайджанский регулятор будет иметь возможность взять паузу в ужесточении монетарных условий. Вопрос снижения ставки ЦБА сможет рассмотреть во второй половине будущего года при условии, что обозначенные в пятничном пресс-релизе инфляционные риски не реализуются", - сказала Хайдаршина.

Напомним, что по итогам последнего в этом году заседания ЦБА регулятор повысил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до 7,25 процента.

Верхняя граница процентного коридора была повышена на 25 базисных пунктов - до 8,25 процента, в то время как нижняя граница сохранена на уровне шести процентов. Центробанк отметил усиление инфляционного давления, прежде всего, под воздействием внешних факторов. В то же время было подчеркнуто, что эффект от предыдущих повышений ставки уже начал проявляться. По оценкам регулятора, доля монетарных факторов в формировании инфляции составляет менее 10 процентов и имеет тенденцию к снижению. При этом стабильный курс USD/AZN позволил ограничить внешнее инфляционное давление.

Кроме того, на фоне повышенных внешних инфляционных рисков ЦБА вновь пересмотрел в сторону повышения прогноз среднегодовой инфляции до 6,3–6,6 процента, инфляции на конец года – до 11,4–11,9 процента, что почти в два раза превышает верхнюю границу целевого диапазона. При этом регулятор представил свои ожидания траектории инфляции в 2022 году. В соответствии с ними, инфляция стабилизируется в первом квартале будущего года, после чего начнет замедляться и вернется в прогнозный диапазон во втором полугодии 2022 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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