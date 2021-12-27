Азербайджан будет развивать судостроительные проекты с российским регионом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет развивать судостроительные проекты с Астраханской областью России. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора области Игоря Бабушкина с азербайджанской делегацией, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

"В плане туризма мы возлагаем большие надежды на круизный лайнер "Петр Великий". Рассчитываем, что к лету судно сможет полноценно выйти в рейс и станет флагманом круизного флота. Коллеги из Прикаспийских стран выражают живой интерес к организации круизного сообщения по Каспию. Нам бы очень хотелось, чтобы это направление стало полноценным проектом", - сказал Бабушкин.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)