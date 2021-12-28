Подписан договор с победителем инвестиционного конкурса на приобретение ООО Шеки Шараб

БАКУ/Trend/- Дочернее предприятие российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» - ООО «АзАбрау» - стало победителем инвестиционного конкурса на приобретение государственной доли ООО «Шеки Шараб», объявленного Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики.

Подписание соглашения о купле-продаже между Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ПАО «Абрау-Дюрсо» состоялось 27 декабря.

В соответствии с условиями соглашения победитель конкурса взял на себя обязательства выплатить в государственный бюджет 1 920 000 манатов и реализовать инвестиционную программу стоимостью около 4 500 000 манатов. ООО «АзАбрау» также обеспечит выплату задолженностей в размере 535 тысяч манатов в государственный бюджет, Государственный фонд социальной защиты, а также кредиторам и сотрудникам.

В Шекинском районе, являющимся одним из регионов виноградарства, компания планирует производство элитных, а также десертных виноградных вин. В ближайшей перспективе посадка собственных виноградников. Особый интерес представляют местные автохтонные сорта Мадраса и Баяншира, произрастающие только в данном регионе.

Отметим, что территория ООО «АСК Шеки Шараб» составляет 6 га. Завод способен производить 2,6 млн бутылок вина в год. ПАО «Абрау Дюрсо», в первую очередь, планирует поставлять азербайджанские вина на российский рынок, а также расширить поставки на другие рынки.

Приватизация предприятия известной в сфере виноделия компанией «Абрау-Дюрсо» имеет особую значимость для развития виноградарства и виноделия в Азербайджане, внедрения современных технологий и открытия новых рабочих мест.

«Для нас это очередной важный шаг по расширению географии и реализации стратегии по выходу на международные рынки. Азербайджан - известный винодельческий регион. Во многом развитию виноделия помогает уникальный мягкий климат. Проникновению в Азербайджан заморозков препятствуют Кавказские горы. А жаркое, но не засушливое лето позволяет винограду вызревать в полной мере. Местные сорта винограда отличаются самобытностью и уникальным вкусом. Мы видим большие перспективы в экспортном потенциале вин, производимых здесь», - сказал президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Отметим, что победитель инвестиционного конкурса ООО «АзАбрау» является дочерним предприятием российского ПАО «Абрау-Дюрсо» - группы компаний, которая обладает большим опытом в сфере виноделия и экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран. «Абрау-Дюрсо» является лидером российского рынка и широко представлена на розничном рынке страны. Будучи одним из пяти основных брендов спиртной продукции, «Абрау-Дюрсо» обладает самой широкой и качественной дистрибьюторской сетью. Группе компаний принадлежит 4 завода, 3 крупных виноградных сада, земельные участки площадью 6 500 га и магазины под брендом «Абрау-Дюрсо». В 2020 году продажи компании превысили 40 млн бутылок.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)