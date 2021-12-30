Инфляция достигла пика в Европе и мире - каковы прогнозы на следующий год?

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией в Европе и мире наблюдается серьезный рост цен. В сравнении с ноябрем прошлого года в Германии уровень инфляции в ноябре 2021 года составил 5,2 процента. В октябре текущего года - 4,5 процента. Инфляция выросла в шестой раз подряд и достигла максимального уровня за год в ноябре. В последний раз высокая инфляция была около 30 лет назад. В июне 1992 года уровень инфляции составил 5,8 процента. В Бельгии в ноябре этого года потребительская инфляция выросла на 4,16 процента, составив 5,64 процента. В последний раз такой рост был в июле 2008 года. В ноябре инфляция в сфере медицины выросла с 3,48% до 4,81%, топливо - 46,4%. В сравнении с октябрем уровень инфляции в ноябре вырос с 1,95% до 2,14%.

Комментируя вопрос, экономист-эксперт Рашад Гасанов сказал Trend, что сегодня на глобальном рынке есть несколько главных факторов, которые способствуют росту цен. Это, безусловно, пандемия, экономические спады по причине пандемии, уменьшение продукции, которая находилась на складах, задержки, которые наблюдались в самом производственном процессе.

"На фоне этого на рынке уменьшился объем предлагаемой продукции, что обуславливает рост цен. Этот же процесс наблюдался и с сырьем. По причине все той же пандемии нарушились транспортные расходы. Региональная розничная торговля полностью приостановлена. Это сам по себе один из факторов, в определенном смысле обуславливающий рост цен. Сегодня также растут цены на энергоресурсы, что с точки зрения расходов тоже отражается на товарах и услугах", - добавил эксперт.

Для примера отметим, что в Швейцарии уровень годовой инфляции в ноябре 2021 года составил 1,5%. Это самый высокий уровень инфляции, который зафиксирован с ноября 2008 года. Основными причинами называется стремительный рост транспортных расходов (8%), расходов на электроэнергию (13,5%), расходов на топливо (28,9%). В целом, цены на местные товары выросли на 0,7%, а цены на импортные товары – на 4,1%.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что за последние 30 лет цены на продовольственные товары на мировом рынке поднялись до самого высокого уровня.

"Рост цен продолжается. В первой половине 2022 года на мировом рынке ожидается продолжение роста цен. Это отразится и на ценах в нефтяных странах. Поскольку страны Персидского залива зависят от импорта для удовлетворения спроса на потребительские товары, рост цен, наблюдаемый на мировом рынке, приведет к повышению уровня инфляции в этих странах", - подчеркнул Байрамов.

Отметим, что рост цен наблюдается не только в европейских странах, но и в богатых нефтью арабских странах и в странах Америки.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)