Экономика Азербайджана близка к восстановлению на допандемическом уровне - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Экономика Азербайджана близка к восстановлению на допандемическом уровне.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в январе-октябре 2021 года ВВП вырос на 4,9 процента, в том числе в ненефтяном секторе на 5,9 процента. За исключением строительного сектора, темпы роста ускоряются во всех секторах экономики.

"По оценкам, мы ожидаем, что в 2021 году темпы экономического роста превысят 5 процентов. Это значительно выше первоначальных прогнозов как международных организаций, так и наших. Одним из основных факторов ускорения экономического роста является ненефтяная промышленность. В 2017-2020 годах среднегодовые темпы роста добавленной стоимости в ненефтяной отрасли составляли около 9 процентов, а в январе-октябре 2021 года этот показатель превышает 20 процентов. Одна из основных причин роста в этом секторе - активность промышленных зон", - сказал Джаббаров.

Он отметил, что в ближайшем будущем промышленные зоны, которым правительство Азербайджана придает особое значение, будут выступать в качестве основы и движущей силы ненефтяной промышленности.

"Доля добычи в этих зонах в стране увеличилась с 3,2 процента в 2017 году до 14,2 процента всего за 9 месяцев 2021 года. Объем инвестиций в индустриальные зоны составил 6,2 миллиарда долларов, и доля производимой здесь продукции в экспорте стремительно растет. В январе-сентябре 2021 года стоимость вывоза продукции из промзон составила 320 миллионов долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по экспортному потенциалу ненефтяного сектора наблюдается положительная динамика. В январе-октябре 2021 года ненефтяной экспорт увеличился на 42 процента. Это самый высокий показатель в истории нашей независимости. По оценкам, объем ненефтяного экспорта в 2021 году достигнет 2,6 миллиарда долларов", - отметил министр.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)