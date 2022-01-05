Правительство Азербайджана делает все необходимое для минимизации последствий роста цен - министр

Экономика 5 января 2022 16:57 (UTC+04:00)
Правительство Азербайджана делает все необходимое для минимизации последствий роста цен - министр

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий роста цен.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что продовольственная безопасность по-прежнему будет глобальным приоритетом для мира.

«Конечно, обеспечение продовольственной безопасности страны - задача номер один. С этой целью правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий роста цен. Как известно, госбюджет на 2022 год сформирован с учетом составляющей увеличения доходов населения. Мы полагаем, что это окажет некоторую поддержку при росте цен. Положительным моментом является то, что в прогнозах международных организаций по индексу цен на товары и продукты питания на 2022 год наблюдается относительное, а в странах - основных торговых партнерах Азербайджана - частичное снижение по сравнению с 2021 годом индекса потребительских цен», - сказал Джаббаров.

Он отметил, что единственный способ минимизировать влияние на рост цен в будущем - это сформировать полную цепочку добавленной стоимости производства продуктов питания в стране, чтобы добиться 100-процентной локализации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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