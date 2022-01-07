В Казахстане внесут изменения в правила организации торгов сжиженным газом

БАКУ /Trend/ - В кратчайшие сроки Министерством энергетики будут внесены необходимые изменения в Правила организации торгов сжиженным газом, сказал Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, га сегодняшний день суммарные остатки по бензину и дизельному топливу достаточны для покрытия 20-дневной потребности.

Во исполнение поручения Главы государства, 6 января текущего года был принят Приказ, в соответствии с которым установлены следующие предельные цены на нефтепродукты:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

5) дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской,

Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской

областях – 260 тенге за литр;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.

В случае если заправки будут продавать ГСМ и сжиженный газ по ценам выше установленных, антимонопольное агентство проведет проверку фактов необосновонного повышения цен, сказал он.