В Call-центр минэкономики Азербайджана в 2021 г. поступило более 25 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Call-центр министерства экономики Азербайджана (короткий номер 195-2) поступило 25 557 обращений, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

По его данным, более чем на 15 тысяч из этих обращений были даны ответы в прямом эфире, 2 900 - через голосовое меню и 7 400 - через коммутатор.

Обращения в основном касались предпринимательства, использования льготных кредитов, выдачи лицензий, защиты прав потребителей, получения документов по стимулированию инвестиций, а также других вопросов, входящих в компетенцию министерства, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что было обеспечено оперативное реагирование на все поступающие обращения, а те, что требовали расследования, расследовались соответствующими структурами министерства, после чего принимались меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)