В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана назвали основной рынок сбыта
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В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана назвали основной рынок сбыта
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана
Дозы вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности изъяты для утилизации - минздрав Азербайджана
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана намерена расширить географию экспорта
Разработана "дорожная карта" в связи с историко-культурными памятниками на освобожденных территориях Азербайджана
Банк Венгрии готов профинансировать местные компании для участия в проектах по восстановлению Карабаха
В Баку прошли судебные заседания по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС против председателя партии