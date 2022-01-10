В Азербайджане начался прием заявок на участие в проекте по развитию сельского туризма

БАКУ /Trend/ - Новые хозяйствующие субъекты в сфере сельского туризма будут созданы в 2022 году в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах, обладающих высоким туристическим потенциалом, в рамках проекта «Развитие предпринимательства и самозанятости в сельской местности», сообщает Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В сообщении отмечается, что соответствующий проект, реализуемый при поддержке Агентства по развитию МСБ, Государственного агентства занятости и Госагентства по туризму при министерстве труда и социальной защиты, предусматривает создание в этих регионах еще 50 подобных предприятий.

После отбора подходящих кандидатов для реализации проекта они будут привлечены к профессиональной подготовке для приобретения соответствующих знаний в сфере туризма и услуг. Также будет отремонтирована и оборудована территория, предназначенная для использования в качестве туристического объекта, говорится в сообщении.

Заявки для участия в проекте принимаются до 28 января.

Проект «Развитие предпринимательства и самозанятости в сельской местности» реализуется для развития сельского туризма, создания новых предприятий, обеспечения самозанятости и повышения благосостояния местных сообществ. Проект был впервые реализован в селах Бойнуз, Ханагах, Топчу, Тазакенд, Сумаганлы и поселке Лагич Исмаиллинского района.

В его рамках в Исмаиллинском районе создано 15 сельских гостевых домов, около 300 местных жителей проинформированы о возможностях в сфере предпринимательства и самозанятости.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)