В Азербайджане названа дата выплаты всех пенсий за январь

БАКУ /Trend/ - Выплата всех пенсий в Азербайджане запланирована на 14 января.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана.

Отмечается, что граждане, имеющие право на пенсию на льготных условиях, смогут получить ее в соответствии с графиком.

Напомним, что в соответствии с законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым в качестве составной части пакета социальных реформ, с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии повышается на 20 процентов - с 200 до 240 манатов. Это повышение коснется в целом 65 тысяч пенсионеров.

По данным ведомства, для повышения пенсий будут выделены дополнительные средства в размере 13,2 миллиона манатов в год.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)