В Азербайджане названы подорожавшие и подешевевшие в декабре 2021 г. продукты питания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы подорожавшие и подешевевшие в декабре 2021 года продукты питания.

В Азербайджане в декабре прошлого года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в сравнении с декабрем 2020 года - 107,7 процента, сообщили Trend в Госкомстате.

По данным ведомства, в декабре прошлого года в Азербайджане был зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на такие продукты питания, как гречневая крупа, хлеб, мука, макаронные изделия, рис, курятина, говядина и баранина, свежая и замороженная рыба, сгущенное и непастеризованное молоко, сыр, творог, йогурт, сметана, куриные яйца, сливочное и подсолнечное масло, столовый маргарин, гранаты, бананы, яблоки, груши, грецкие орехи, фундук, огурцы, томаты, картофель, лук, чеснок, чечевица, сахар и сахарная пудра, конфеты, чай, кофе и какао-порошок.

В указанный период было зафиксировано снижение цен на апельсины, лимоны, хурму, киви, капусту и морковь.

В декабре прошлого года в Азербайджане был зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на такие непродовольственные товары, как запчасти для легковых автомобилей, мебель, бытовая техника, электроника, одежда и обувь, а снижение - в основном на мобильные телефоны.

Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары зафиксировано не было.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)