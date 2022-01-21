В Азербайджане приступила к деятельности рабочая группа по подготовке мер по борьбе с инфляцией
БАКУ /Trend/ - 18 января на заседании Кабинета министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова соответствующим структурам было поручено разработать план действий по усилению мер против инфляции.
Как сообщили Trend в Кабмине, уже создана рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих структур, и состоялось ее первое заседание.
Ожидается, что рабочая группа представит правительству предварительный проект плана действий по борьбе с инфляцией примерно через две недели.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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