Объем потребительского рынка Азербайджана возрос - министр

БАКУ /Trend/ - Объем потребительского рынка Азербайджана увеличился на 3,7 процента в реальном выражении и достиг 53 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что оживление потребительского спроса является одной из положительных тенденций, наблюдавшейся в 2021 году в экономике Азербайджана.

(Автор: Назрин Исрафилова)