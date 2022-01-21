Объем потребительского рынка Азербайджана возрос - министр

Экономика 21 января 2022 17:54 (UTC+04:00)
Объем потребительского рынка Азербайджана возрос - министр

БАКУ /Trend/ - Объем потребительского рынка Азербайджана увеличился на 3,7 процента в реальном выражении и достиг 53 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что оживление потребительского спроса является одной из положительных тенденций, наблюдавшейся в 2021 году в экономике Азербайджана.

(Автор: Назрин Исрафилова)

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