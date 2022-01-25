В рамках строительства ж/д Горадиз-Агбенд организовано движение рабочих поездов до станции Махмудлу в Джебраиле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершено 70 процентов работ в рамках первого этапа реализации проекта строительства железной дороги Горадиз-Агбенд, которая является важным участком Зангезурского коридора.

Об этом сообщили Trend в Рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По данным рабочей группы, в рамках строительства железной дороги уложены рельсы на дистанции 23 километра до станции Махмудлу на территории освобожденного Джебраильского района.

Протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года, составит 110,4 километра.

Работы по строительству железнодорожной линии ведутся в три этапа.

Первый этап предусматривает строительство участка железной дороги длиной 30 километров и станций Горадиз, Марджанлы и Махмудлу, второй этап – участка линии протяженностью 55 километров и станций Солтанлы и Гумлаг, а третий этап – участка железной дороги длиной 25,4 километра и станций Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Проект предусматривает строительство на всей протяженности железной дороги восьми станций, трех тоннелей, 41 моста, четырех путепроводов и в целом около 300 искусственных инженерных сооружений.

В рамках первого этапа уже выполнено 90 процентов земляных работ, а также построены девять мостов, два перехода, 52 аварийных перехода. На 23-километровом участке железной дороги уложены элементы верхнего строения пути.

Таким образом, созданы условия для движения рабочих поездов от станции Горадиз в Физулинском районе до станции Махмудлу в Джебраильском районе.

Строительные работы ведутся параллельно с процессом разминирования.

Второй этап земляных работ начался в декабре прошлого года. В настоящее время ведутся интенсивные работы по подготовке дорожного полотна на участке 30 километров от станции Махмудлу до станции Гумлаг. Все работы по проекту планируется завершить в 2023 году.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)