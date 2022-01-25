Завершаются работы по созданию первого «умного села» в Зангилане - замминистра
БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по созданию первого «умного села» на территории села Агалы Зангиланского района Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на конференции «Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура».
По ее словам, переселение в село уроженцев района может начаться уже летом нынешнего года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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