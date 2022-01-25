Работа третьего аэропорта Стамбула приостановлена до 26 января - Turkish Airlines
БАКУ /Trend/ - Работа третьего аэропорта Стамбула приостановлена до 00:00 26 января из-за сильного снегопада.
Как сообщили Trend в авиакомпании Turkish Airlines (THY), также отложен рейс THY TK 334-335 в Баку.
Отметим, что приостановка работы третьего аэропорта Стамбула 24 и 25 января стала причиной задержки рейсов авиакомпании AZAL Баку-Стамбул и Стамбул-Баку.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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