Пассажиры всех трех задержанных рейсов AZAL по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения

БАКУ/Trend/ - Пассажиры всех трех задержанных рейсов по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL - Airbus A340, передает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

"На этом же самолете в Баку вылетят пассажиры отменных рейсов AZAL из Стамбула", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что ранее из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт прекратил работу, несколько авиарейсов AZAL были задержаны и отменены.