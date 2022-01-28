Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 7,25 до 7,5 процентов.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, верхний предел коридора процентных ставок вырос с восьми до девяти, а нижний составил шесть процентов, оставшись без изменений.

Отмечается, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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