ЦБА ожидает возвращения инфляции в Азербайджане по итогам 2023 г. в целевой диапазон

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане по итогам 2023 года вернется в целевой диапазон.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, прогнозируется, что в 2023 году инфляция нормализуется и вернется к стабильным показателям.

Отметим, что в прошлом году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7 процента. Только в декабре инфляция составила 12 процентов. Кроме того, на 1 января 2022 года объем расширенной денежной массы в Азербайджане составил 34,647 миллиарда манатов, что является новым историческим максимумом.

В 2021 году экспортные цены в Азербайджане выросли более чем на 20 процентов, кроме того, подорожала и транспортировка грузов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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