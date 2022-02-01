В Азербайджане обнародовано производство продукции промзонами

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на 5,8 миллиарда манатов, из которых экспортировано продукции на 1,7 миллиарда манатов (около 29 процентов), сообщили Trend в министерстве экономики.

По данным ведомства, в прошлом году промышленные зоны Азербайджана увеличили экспорт продукции в 2,7 раза, в том числе ненефтяной продукции - на 30,8 процентов, по сравнению с 2020 годом.

В сообщении отмечается, что ЗАО Tabaterra, являющееся резидентом Сумгайытского химического промышленного парка, в 2021 году экспортировало свою первую продукцию в Грузию.

В настоящее время компания производит 80 различных видов табачных изделий, отвечающих международным стандартам, по британской, немецкой и итальянской технологиям. Годовая производственная мощность ЗАО составляет 14 миллиардов сигарет, говорится в сообщении.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)