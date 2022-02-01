БАКУ /Trend/ - Проверки в сфере предпринимательства в Азербайджане приостановлены еще на год.

Как сообщает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 1 февраля обсуждался законопроект о внесении изменений в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно действующему законодательству, срок приостановки проверок в сфере предпринимательства истек 1 января 2022 года.

Изменения в закон предусматривают продление срока приостановки проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане до 1 января 2023 года.

В этот период могут проводиться только налоговые проверки, проверки по фактам, угрожающим жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства. Перечень этих проверок должен определять соответствующий орган исполнительной власти.

Эти проверки также проводятся с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти. Положения закона не распространяются на проверки, проводимые Генеральной прокуратурой в связи с расследованием коррупционных преступлений.

В соответствии с изменением, предприниматель может подать жалобу в соответствующий орган исполнительной власти, прокуратуру, а также в административном и судебном порядке на проверки, проведенные с нарушением требований настоящего закона.

После обсуждений изменения были поставлены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)