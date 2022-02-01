Валютные резервы Центробанка Азербайджана возросли за год
БАКУ /Trend/ - На 31 января 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,07 миллиарда долларов, что на 0,05 процента, или 0,003 миллиарда долларов меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,1 процента больше - по сравнению с началом 2021 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центробанк.
По данным регулятора, на начало 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 6,36 миллиарда долларов.
Отметим, что ранее председатель ЦБА Эльман Рустамов отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 52,2 миллиарда долларов, что указывает на стабильность национальной валюты. Он добавил, что в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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